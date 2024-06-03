Она будет очищать дома и территории возле них, чтобы можно было начать просушку жилых помещений.

Она будет очищать дома и территории возле них, чтобы можно было начать просушку жилых помещений.

На сегодняшнем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий паводка губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал об отправке аэромобильной группы в одно из сел Усть-Ишимского района.

– В село Слободчики направляем аэромобильную группу, которая займется организацией очистки жилых помещений и придомовых территорий, чтобы приступить к просушке домов, освобожденных от воды, – сообщил Хоценко.

В 14 поселениях Усть-Ишимского района все еще остаются затопленными 485 домов, а ушла вода только из 9. На затопленных участках продолжают работу более 300 человек и 100 единиц техники.