Омск-Информ
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·Общество

Ограничения будут действовать по вечерам три раза на этой неделе.
Три дня на этой неделе по вечерам трамваи не будут ездить в Амурский поселок. Так, 4, 6 и 8 июня с 20:30 до 5:30 трамваи № 1, 4 и 7 будут доезжать только до остановки «Улица 11-я Ремесленная». 
Подобные ограничения вызваны капитальным ремонтом путей на участке улицы Челюскинцев от 5-й Северной до 8-й Восточной. 
Омичей попросили учитывать изменения при планировании поездок.
·Общество

Ограничения будут действовать по вечерам три раза на этой неделе.
Три дня на этой неделе по вечерам трамваи не будут ездить в Амурский поселок. Так, 4, 6 и 8 июня с 20:30 до 5:30 трамваи № 1, 4 и 7 будут доезжать только до остановки «Улица 11-я Ремесленная». 
Подобные ограничения вызваны капитальным ремонтом путей на участке улицы Челюскинцев от 5-й Северной до 8-й Восточной. 
Омичей попросили учитывать изменения при планировании поездок.