Сейчас идет ремонт дороги, ведущей к Казахстану через райцентр Одесское, на участке с 83 по 88 км. Он готов на 23 %.

В Омской области продолжается ремонт дороги Омск – Одесское – граница Республики Казахстан на участке 83–88 км.

Как рассказали в пресс-службе регионального Минтранса, на этом участке подрядчик уже завершил работы по фрезерованию старого дорожного полотна. Сейчас дорожники завершают работы по устранению пучин и укреплению основания. Кроме того, начались работы по укладке выравнивающего слоя асфальта. Готовность дороги составляет 23 %.

Также в этом году планируют отремонтировать участок 97–98 км. Полностью завершат все работы к середине октября.

Отметим, что ремонт дороги начался в 2019 году. За 5 лет отремонтировали более 63 км.