Мужчины предусмотрительно облачились в форму сотрудников организации.

Мужчины предусмотрительно облачились в форму сотрудников организации.

Сотрудники Омского линейного управления задержали двоих местных жителей, укравших часть железнодорожного пути с территории одного из предприятий.

Двое мужчин, 30 и 38 лет, оделись в форму сотрудников организации и прошли на пути. Там с помощью лома они приподнимали рельсы и кувалдой выбивали железнодорожные подкладки и костыли. Так они собрали более тонны деталей и отвезли их в пункт приема металлолома.

Преступников задержали в тот же день. Материальный ущерб от их действий составил 18 тыс. рублей. Теперь на них заведено уголовное дело за кражу. Омичам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.