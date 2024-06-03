В городе потеплеет до 22 градусов, но вероятность дождя остается высокой.

В городе потеплеет до 22 градусов, но вероятность дождя остается высокой.

Сегодня в Омске будет облачно. По данным телеграм-канала MeteoOmsk, ночью существенных осадков не будет, возможен туман. Утром воздух прогреется до +8 °, а днем, по сравнению с прошлой неделей, будет достаточно тепло – до +22 °.

При этом вероятность осадков остается крайне высокой – 95 %. Ожидаются кратковременные дожди, грозы.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области картина в целом такая же. Хотя в ночь на 3 июня в некоторых районах могут быть заморозки, температура воздуха способна снизиться до нуля. Ну а днем потеплеет до +20…+25 °, впрочем, местами будет на 10 градусов холоднее. Не обойдется и без дождей – в основном кратковременных.