При этом спасенных от гибели гораздо больше – 255 человек.

При этом спасенных от гибели гораздо больше – 255 человек.

В региональном МЧС подсчитали количество пожаров, произошедших с начала года, а также людей, спасенных от огня.

Сотрудники МЧС с начала года ликвидировали 637 пожаров, при этом большая часть из них произошла в жилых помещениях. Пожарные спасли из огня 255 человек. К сожалению, не обошлось и без погибших – жертвами стихии стало 56 человек. Еще 35 получили травмы.

Большинство несчастных случаев происходят из-за человеческого фактора – люди перегружают электросети, неправильно пользуются электрооборудованием или печами, неосторожно обращаются с огнем. В региональном МЧС уверяют, что помочь избежать печальных последствий может установка пожарных извещателей.

– Они дают больше шансов на спасение. Извещатель оповестит громким сигналом о возгорании на его начальной стадии, разбудит в ночное время и убережет от беды. Также мы советуем иметь дома огнетушитель, который поможет справиться с возгоранием на начальной стадии, – сказал главный государственный инспектор Омской области по пожарному надзору полковник внутренней службы Максим Новиков.

Разумеется, стоит соблюдать и элементарные меры предосторожности – к примеру, отключать от электросети бытовые приборы перед уходом из дома. И разумеется, необходимо обучать правилам безопасности детей.