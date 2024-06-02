Хозяева были близки к поражению и сумели уйти от него лишь в конце встречи.

Хозяева были близки к поражению и сумели уйти от него лишь в конце встречи.

Сегодня «Иртыш» провел очередной матч первенства России по футболу в группе «Серебро» Второй лиги. Соперником была «Калуга» из одноименного города. Голов зрителям пришлось ждать почти весь первый тайм. На 44-й минуте после розыгрыша штрафного счет открыл Линар Шарифуллин.

В перерыве президент «Иртыша» Дмитрий Сычев отметил, что для обеих команд важен результат и где-то даже давит на них.

– Ну а во втором тайме хочется еще один гол, чтобы спокойно уже доиграть, – признался Сычев клубной пресс-службе.

Голы действительно пришли, но не те, о которых мечтал президент клуба. Калужане в начале второго тайма отыгрались, а на 64-й минуте вовсе вышли вперед. Перевес в один мяч гости сохраняли вплоть до окончания игры и имели неплохой шанс увезти из Омска победу. Но его не позволил реализовать нападающий «Иртыша» Андрей Разборов. Уже в компенсированное ко второму тайму время его гол позволил омичам уйти с поля непобежденными – 2:2

– В последние минуты уже просто пошел навал вперед и не было какой-то конструктивной игры, потому что обе команды уже «наелись». Я чиркнул головой, дальше Сарай в касание отдал Разбору, и Андрюха здорово решил момент, – прокомментировал этот эпизод пресс-службе «Иртыша» полузащитник Константин Шохин.

Ровно через неделю, 9 июня, «Иртыш» проведет последнюю встречу текущего сезона и сыграет в гостях с курским «Авангардом».