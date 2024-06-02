Люди по-прежнему ведутся на уловки онлайн-мошенников, похищающих деньги. Впрочем, кражами «руками» преступники тоже не брезгуют.
За минувшие сутки омская полиция зарегистрировала 13 онлайн-преступлений. Омичи по-прежнему ведутся на уловки мошенников, предлагающих различные товары через неочевидные каналы продаж. Например, через мессенджеры.
Один из таких случаев произошел с 30-летней омичкой.
– Женщина сообщила, что под предлогом продажи детской одежды посредством популярного мессенджера у нее были похищены 15 650 рублей. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников, – рассказали в УМВД России по Омской области.
Впрочем, совершают кражи и «старым» способом – руками. Правоохранители завели 13 уголовных дел. Так, в селе Воронцовка Полтавского района представители трех поколений правонарушителей проникли в магазин. 37-летний, 25-летний и 19-летний воришки отжали входную дверь и вынесли из торговой точки пиво, минералку и квас. На любителей напитков завели уголовное дело, вдобавок к уже имеющимся у всех троих судимостям.
Воры находятся под подпиской о невыезде.