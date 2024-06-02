Парень воспользовался тем, что у женщины был хороший кредитный рейтинг, а информации о ее смерти у бюро еще не было.

Парень воспользовался тем, что у женщины был хороший кредитный рейтинг, а информации о ее смерти у бюро еще не было.

В Омске будут судить 21-летнего парня, которого обвиняют в мошенничестве. Он похитил деньги из микрокредитной организации, взяв потребительский заем на чужое имя. То, что это было имя его недавно умершей мамы, молодого человека, похоже, не смутило.

Оформляя кредит, он воспользовался мобильным телефоном своей матери, а в анкете-заявлении указал ее паспортные данные.

– Принимая во внимание, что у женщины в бюро кредитных историй имелся высокий положительный рейтинг и отсутствовала информация о ее смерти, кредит в размере 50 000 рублей незамедлительно одобрили. Проверка подлинности предоставляемых сведений и авторизация пользователей не требовалась, поэтому деньги вскоре поступили на карту обвиняемого, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Собранных доказательств оказалось достаточно для передачи дела в суд. К тому же и сам парень признался в совершении преступления и полностью раскаялся.

Раньше молодого омича к уголовной ответственности не привлекали. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.