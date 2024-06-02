В первую очередь омичам стоит помнить о введенном противопожарном режиме.

В первую очередь омичам стоит помнить о введенном противопожарном режиме.

В сезон летних каникул и отпусков россиянам рассказали о правилах поведения в лесу, помогающих предотвратить пожар. Эксперт в области пожарной безопасности Виталий Бойко напомнил жителям страны, что в пожароопасный сезон разведение костров запрещено.

- Это самое первое и главное правило, которое должен знать каждый человек. И если он хочет пожарить шашлыки, то для этого есть выделенные места, специально оборудованные, - цитирует Бойко RT.

По словам эксперта, в первую очередь нужно обратить особое внимание на необходимость снятия слоя земли с травой.

- Также необходимо очистить площадку от травы и листьев деревьев. Разводить костер нужно в не менее чем 5 м от деревьев и кустов. Обязательно при себе иметь воду. Хорошо, если будут первичные средства пожаротушения в виде огнетушителя, - добавил эксперт.

Он также напомнил, что после того, как еда будет приготовлена, необходимо потушить костер, пролить водой, а затем закопать угли в землю.

Отметим, что в Омской области противопожарный режим продлится до 20 июня.