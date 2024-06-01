Мать ребенка считает, что он умер из-за ненадлежащего оказания медпомощи. Однако до сих пор виновных не привлекли к ответственности. В дело снова вмешался глава СК России.

Мать ребенка считает, что он умер из-за ненадлежащего оказания медпомощи. Однако до сих пор виновных не привлекли к ответственности. В дело снова вмешался глава СК России.

К главе СК России Александру Бастрыкину вновь обратилась жительница Омской области. В июне прошлого года у нее умерла годовалая дочь. Женщина считает, что это произошло из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Однако при разбирательстве дела была выдвинута другая версия. До сих пор виновные лица не привлечены к ответственности.

Ранее Бастрыкин уже поручал представить доклад по данной ситуации.

– В СУ СК России по Омской области расследуется уголовное дело, в ходе которого в ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Владиславу Бражникову и руководству ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» ускорить расследование уголовного дела и производство судебной экспертизы соответственно, о чем представить доклады, – рассказали в пресс-службе СК России.

Поручения поставили на контроль.