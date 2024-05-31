Представители силовых структур и армии нашли 9 мигрантов, которые после получения гражданства РФ не встали на воинский учет.

В Омске сотрудники полиции, Следственного комитета и военного гарнизона продолжают проводить рейды по выявлению незаконных мигрантов и натурализованных граждан. В том числе их проверяют в сфере воинского учета. На этой неделе мероприятия прошли на сельскохозяйственных объектах. Там нашли 40 таких лиц, 8 из них были привлечены к административной ответственности за предоставление подложных документов по миграционному учету. Также стражи порядка наказали и работодателей.

Кроме того, в Омске нашли мигрантов, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Их оказалась 9 человек.