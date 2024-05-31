При появлении таких симптомов лучше сразу обратиться в больницу.

При появлении таких симптомов лучше сразу обратиться в больницу.

Врач-невролог Елена Лешке рассказала, какие симптомы могут указывать на наличие опухоли мозга. По ее словам, первым признаком этго страшного заболевания является постоянная головная боль. При этом такая боль отличается от плохого самочувствия, вызванного стрессом, недомоганием или усталостью.

Если головная боль не успокаивается и после приема болеутоляющих, необходимо сразу же идти к врачу. Однако пугаться не стоит: возможно, боль вызывает мигрень или другое заболевание.

Головная боль при раке мозга зависит от многих факторов, включая местоположение опухоли, ее размера, скорости роста и давления на окружающие ткани. К медикам также лучше обратиться в случае, если голова болит утром и ночью, а также вызывает рвоту или тошноту. Кроме того, боль при опухоле усиливается во время кашля, чихания или физической активности, нарушается зрение, слух, запахи, вкусы или координация движений.

Врач отметила, что раннее обнаружение опухоли головного мозга повышает шансы на выздоровление.