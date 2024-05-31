Омск-Информ
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·Общество

Деньги в качестве непредвиденных расходов распорядилось выдать областное правительство. 

Правительство Омской области постановило выделить дополнительные средства для размещения, отдыха и оздоровления детей из Белгородской области, которые прибыли в регион в апреле. 13,5 млн рублей выделят центру детского и семейного отдыха «Буревестник» в Чернолучье. Именно там и расположились школьники из Белгородской области. 

Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета, в сумме 13 596 00,00 руб., – говорится в постановлении. 

Белгородские школьники приехали в Омск в апреле по договоренности губернатора Омской области Виталия Хоценко и главы Белгородской области Вячеслава Гладкова – чтобы иметь возможность продолжить учебу вдали от военных действий.

·Общество

Деньги в качестве непредвиденных расходов распорядилось выдать областное правительство. 

Правительство Омской области постановило выделить дополнительные средства для размещения, отдыха и оздоровления детей из Белгородской области, которые прибыли в регион в апреле. 13,5 млн рублей выделят центру детского и семейного отдыха «Буревестник» в Чернолучье. Именно там и расположились школьники из Белгородской области. 

Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета, в сумме 13 596 00,00 руб., – говорится в постановлении. 

Белгородские школьники приехали в Омск в апреле по договоренности губернатора Омской области Виталия Хоценко и главы Белгородской области Вячеслава Гладкова – чтобы иметь возможность продолжить учебу вдали от военных действий.