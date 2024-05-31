Температура воздуха прошедшей ночью понижалась до –6 градусов. В северных районах области было еще холоднее.

Температура воздуха прошедшей ночью понижалась до –6 градусов. В северных районах области было еще холоднее.

Прошедшая ночь на территории Омской области была самой холодной за последние дни. По данным синоптиков, температура воздуха в регионе понижалась до –6 градусов, в Омске – до –1 градуса. Кроме того, на почве были заморозки до –5 градусов, а в приземном слое – до –11 градусов. Холоднее всего было в северных районах области.

Угроза заморозков сохранится в ближайшие дни.

– Холодную погоду в нашем регионе продолжает определять высотная полярная ложбина. Температура воздуха на 6–8 градусов ниже средних климатических значений. Ночью и в утренние часы наблюдаются заморозки. Штормовое предупреждение по заморозкам действует по 31 мая. Однако и в начале июня вероятность ночных заморозков в приземном слое до –5 градусов существует, – отметила начальник омского Гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина.

Завтра, 1 июня, в Омск придут дожди, а также гроза, град и шквалистый ветер. Температура воздуха составит до +19 градусов. В воскресенье, 2 июня, омичей ожидает долгожданное потепление. Столбик термометра поднимется до +22 градусов.