Омск-Информ
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·Авто

Раритетный ГАЗ-21 оценили в 470 тысяч рублей. На такой же машине ездил главный герой фильма «Черная молния».

В Омске продают раритетный черный автомобиль 1967 года – ГАЗ-21. Машину оценили в 470 тыс. рублей. Как говорится в объявлении, пробег автомобиля составляет 20 тыс. км.

– Состояние хорошее, вложено много сил и средств, салон перетянут, двигатель в отличном состоянии, ходовая после ремонта, – пишет продавец.

Отметим, что такие автомобили выпускали с 1956 по 1970 год. Иногда ГАЗ-21 появлялся в фильмах. Например, на такой «Волге» ездил главный герой фильма «Черная молния».

·Авто

Раритетный ГАЗ-21 оценили в 470 тысяч рублей. На такой же машине ездил главный герой фильма «Черная молния».

В Омске продают раритетный черный автомобиль 1967 года – ГАЗ-21. Машину оценили в 470 тыс. рублей. Как говорится в объявлении, пробег автомобиля составляет 20 тыс. км.

– Состояние хорошее, вложено много сил и средств, салон перетянут, двигатель в отличном состоянии, ходовая после ремонта, – пишет продавец.

Отметим, что такие автомобили выпускали с 1956 по 1970 год. Иногда ГАЗ-21 появлялся в фильмах. Например, на такой «Волге» ездил главный герой фильма «Черная молния».