Омск-Информ
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·Общество

Транспорт отправится с остановки «Городок Водников» в Нефтяники, Ясную Поляну, Солнечный, Первокирпичный и на Московку-2. 
Завтра, 1 июня, после праздничных мероприятий на «Зеленом острове» омичей развезут по домам на муниципальном транспорте. Шесть больших автобусов подъедут к 21:00 на остановку «Городок Водников».
Маршруты:
  • № 14, 33 в направлении городка Нефтяников; 
  • № 45 в направлении микрорайона Ясная Поляна через Ленинградский мост; 
  • № 24 в направлении поселка Солнечный через мост 60-летия Победы; 
  • № 94 в направлении микрорайона Первокирпичный с проездом по улицам Красный Путь, Интернациональная, разворотом в районе площади Победы, далее – по утвержденной схеме; 
  • № 95 в направлении микрорайона Московка-2. 
Отправление автобусов планируется не раньше 21:30. Оплата – по обычному городскому тарифу.
·Общество

Транспорт отправится с остановки «Городок Водников» в Нефтяники, Ясную Поляну, Солнечный, Первокирпичный и на Московку-2. 
Завтра, 1 июня, после праздничных мероприятий на «Зеленом острове» омичей развезут по домам на муниципальном транспорте. Шесть больших автобусов подъедут к 21:00 на остановку «Городок Водников».
Маршруты:
  • № 14, 33 в направлении городка Нефтяников; 
  • № 45 в направлении микрорайона Ясная Поляна через Ленинградский мост; 
  • № 24 в направлении поселка Солнечный через мост 60-летия Победы; 
  • № 94 в направлении микрорайона Первокирпичный с проездом по улицам Красный Путь, Интернациональная, разворотом в районе площади Победы, далее – по утвержденной схеме; 
  • № 95 в направлении микрорайона Московка-2. 
Отправление автобусов планируется не раньше 21:30. Оплата – по обычному городскому тарифу.