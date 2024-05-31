Омск-Информ
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·Происшествия

Родственники не видели ее уже сутки. Разыскивать омичку начали волонтеры.
В Омске пропала 60-летняя Людмила Ерченко (Васюкович). Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», ее местонахождение неизвестно со вчерашнего дня.
Приметы женщины: рост 153 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Была одета в серо-розовый пуховик, черные штаны, белые кроссовки и розовую шапку.
Тех, кто видел женщину, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Для поисков омички также требуется помощь добровольцев.
·Происшествия

Родственники не видели ее уже сутки. Разыскивать омичку начали волонтеры.
В Омске пропала 60-летняя Людмила Ерченко (Васюкович). Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», ее местонахождение неизвестно со вчерашнего дня.
Приметы женщины: рост 153 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Была одета в серо-розовый пуховик, черные штаны, белые кроссовки и розовую шапку.
Тех, кто видел женщину, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Для поисков омички также требуется помощь добровольцев.