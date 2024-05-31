Действующих и бывших сотрудников предприятия информируют о предстоящем звонке некоего проверяющего и советуют выполнять все указания звонящего.

Действующих и бывших сотрудников предприятия информируют о предстоящем звонке некоего проверяющего и советуют выполнять все указания звонящего.

Мошенники вновь отправляют омичам сообщения с аккаунтов известных людей. На этот раз рассылка производится в мессенджере Telegram якобы от имени депутата Законодательного собрания Омской области, генерального директора ПАО «Омскнефтехимпроект» Игоря Зуги. Действующим и бывшим сотрудникам предприятия сообщают о начавшейся проверке Ростехнадзора и информируют о предстоящем звонке некоего проверяющего Колесника В.В. Далее идет совет выполнять указание этого Колесника.

Убедить получателя рассылки в достоверности сообщения должно фото Зуги, в действительности взятое из открытых интернет-источников. При этом исходящий номер депутата обозначен статусом «неизвестен». Как сообщил Игорь Зуга РИА «Омск-информ», никакого отношения к рассылке он не имеет, своего номера телефона не менял и переписку ведет только с него.

В омской полиции предупреждают, что вступать в диалог и реагировать на такие сообщения нельзя.

– В действительности переписка ведется со страницы-клона, дублирующей оригинальный аккаунт узнаваемой персоны. Если вам поступило такое сообщение, обратитесь к данному человеку лично, минуя мессенджеры, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители составили ряд признаков того, что от имени известного лица действуют мошенники. Насторожить, в частности, должна странность просьбы. Как правило, речь идет ни о рабочих моментах, а о содействии неким важным людям и иным структурам. Главный же признак фейка – номер пользователя скрыт.

Напомним, что ранее злоумышленники распространяли фейковые сообщения от имени губернатора Омской области Виталия Хоценко, министра энергетики и ЖКК Владимира Шнипко, министра образования Ивана Кротта, министра спорта Ивана Колесника.