Региональный Минтранс прекратил действие свидетельств трех перевозчиков, доставлявших людей из Нововаршавки и Колосовки в Омск и обратно.

Региональный Минтранс прекратил действие свидетельств трех перевозчиков, доставлявших людей из Нововаршавки и Колосовки в Омск и обратно.

Сегодня министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области опубликовало распоряжение, в котором сообщается о прекращении действия свидетельств на осуществление перевозок по межмуниципальным автобусным маршрутам.

Речь идет о трех маршрутах: № 1024 (Омск – Нововаршавка – село Победа), № 1025 (Омск – Нововаршавка) и № 1089 (Омск – Колосовка). Свидетельство на право совершения рейса в Колосовку прекращается с сегодняшнего дня, а маршруты, соединяющие Омск с Нововаршавским районом, останутся без перевозчика с 11 июля.

В этом же документе министерство объявляет о проведении открытого конкурса по поиску нового перевозчика на два маршрута в Нововаршавский район. Свидетельство на совершение перевозок по маршруту в Колосовку предлагается выдать без конкурсной процедуры.

Согласно распоряжению, свидетельства на работу 1024-го и 1025-го маршрутов были выданы индивидуальному предпринимателю Виктору Трофимчуку, а свидетельство на 1089-й маршрут – ООО «Автозапчасти-Ремонт-Сервис».