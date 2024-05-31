Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел на предприятии по производству тротуарной плитки в райцентре Большеречье. Возбуждено уголовное дело.

В райцентре Большеречье на одном из производств произошел несчастный случай. Там во время работ погиб 24-летний местный житель.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области, инцидент произошел 28 мая около 21:00 часов на территории частного предприятия по производству тротуарной плитки. Молодой работник упал в бетономешалку и получил смертельные травмы.

– В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и виновных лиц, – отметили в Следственном комитете.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

1337
·Происшествия

Инцидент произошел на предприятии по производству тротуарной плитки в райцентре Большеречье. Возбуждено уголовное дело.

В райцентре Большеречье на одном из производств произошел несчастный случай. Там во время работ погиб 24-летний местный житель.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области, инцидент произошел 28 мая около 21:00 часов на территории частного предприятия по производству тротуарной плитки. Молодой работник упал в бетономешалку и получил смертельные травмы.

– В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и виновных лиц, – отметили в Следственном комитете.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

1337