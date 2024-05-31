Омск-Информ
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·Авто

Ремонт почти закончился. Теперь мост готовят к испытаниям на прочность.
Сегодня ночью рабочие компании «СтройТраст» начали  наносить пластиковую разметку на проезжую часть Ленинградского моста. В ближайшее время будут проведены испытания моста, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
– Параллельно идет подготовка к обследованию элементов моста на качество и соответствие проектным решениям. 10 июня на объекте будут проведены статические и динамические испытания, – отметил Шелест в своем ТГ-канале.
Открытие моста планируется 12 июня, в День России.
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·Авто

Ремонт почти закончился. Теперь мост готовят к испытаниям на прочность.
Сегодня ночью рабочие компании «СтройТраст» начали  наносить пластиковую разметку на проезжую часть Ленинградского моста. В ближайшее время будут проведены испытания моста, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
– Параллельно идет подготовка к обследованию элементов моста на качество и соответствие проектным решениям. 10 июня на объекте будут проведены статические и динамические испытания, – отметил Шелест в своем ТГ-канале.
Открытие моста планируется 12 июня, в День России.
1310