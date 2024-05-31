Мужчина пил за рулем кофе, поперхнулся напитком и потерял управление. Все закончилось жуткой аварией.

Мужчина пил за рулем кофе, поперхнулся напитком и потерял управление. Все закончилось жуткой аварией.

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, инцидент произошел в августе прошлого года. Мужчина, находясь за рулем автомобиля «Тойота-Камри», двигался по улице Мельничной в сторону улицы Южной. В этот момент омич пил кофе и неожиданно поперхнулся напитком. Из-за этого он закрыл глаза и потерял контроль над управлением автомобилем. Иномарка выехала на встречную полосу и на нерегулируемом перекрестке улиц Мельничной и Саянской столкнулась с ВАЗ-21124. От удара отечественный автомобиль развернуло против часовой стрелки и отбросило влево на обочину.

– В результате аварии пострадала 35-летняя омичка – водитель ВАЗа. Вред, причиненный здоровью женщины, квалифицирован как тяжкий. Все полученные доказательства приобщены к материалам уголовного дела. Вину в совершении преступления водитель иномарки признал полностью, – отметили в ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. Любителю кофе за рулем грозит до 2 лет лишения свободы.