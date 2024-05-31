Расследование показало, что виноват не только сам работник, но и мастер участка.
На АО «Омский бекон» произошел несчастный случай. На грузчика завода упала транспортировочная рама, мужчина получил тяжелые травмы.
– Во время раскладывания продукции на транспортировочную раму и при попытке развернуть ее другой стороной произошло падение транспортировочной рамы, – сообщает Государственная инспекция труда.
Сотрудники ведомства провели расследование. Причинами несчастного случая стали:
- отсутствие инструкций по охране труда (не было информации по погрузке, размещению продукции);
- отсутствие контроля со стороны руководителей;
- нарушение работником должностной инструкции.
Виноватым признали мастера участка, который не внес полную информацию в должностные инструкции о количестве работников, перемещающих транспортировочную раму, и не следил за выполнением работ и соблюдением инструкций. Часть вины также оказалась на самом работнике.