О дорогостоящей недвижимости мужчина узнал от своей сожительницы, которая была поверенной владелицы.

О дорогостоящей недвижимости мужчина узнал от своей сожительницы, которая была поверенной владелицы.

В Омске задержали 54-летнего мужчину по подозрению в серии имущественных преступлений, которые он совершил в Санкт-Петербурге.

В октябре 2020 года омич получил заем 3,3 млн рублей под залог двух квартир, которыми завладел незаконно, а позднее, и тоже преступным путем, оформил на себя еще 11 квартир в городе на Неве.

– ️Установлено, что дорогостоящая недвижимость принадлежала собственнице, которая на данный момент проживает за границей. Хозяйка квартир сдавала свою недвижимость в аренду через поверенную, проживающую в Петербурге, – сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сожителем поверенной и был тот самый омич. Предприимчивый мужчина, узнав о богатой хозяйке квартир, быстро сориентировался. Обманом он завладел документами на недвижимость, переделал их на себя и предоставил в компетентные органы. Две квартиры оформил под залог, а остальные выставил на продажу.

Но подлог вовремя обнаружили. Хозяйка написала заявление в полицию и обратилась в суд, который ограничил совершение сделок с ее недвижимостью. Две залоговые квартиры женщина впоследствии отсудила.

Полицейские возбудили два уголовных дела о мошенничестве. Неуловимого омича долго не могли поймать, потому что он уехал за границу. Задержали его лишь позавчера и доставили в Санкт-Петербург. Сейчас выясняют, совершал ли он еще какие-либо правонарушения.