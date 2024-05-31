Руководитель компаний платила за оформление ветеринарных документов, позволяющих перевозить и продавать мясо без проверок.

Руководитель компаний платила за оформление ветеринарных документов, позволяющих перевозить и продавать мясо без проверок.

В Омске прокуратура Октябрьского округа постановила оштрафовать две организации, которые обвиняются в коррупции. Каждая заплатит по 1 млн рублей.

– В 2018–2020 гг. руководитель двух коммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории г. Омска, передавала денежные средства в размере от 3 до 15 тыс. рублей сотруднику БУ «Омский областной центр по профилактике, экспертизе и лечению животных» за оформление ветеринарных документов для перевозки и реализации мясной продукции без проведения соответствующих проверочных мероприятий, – сообщили в областной прокуратуре.

Помимо солидного штрафа, обе фирмы не смогут в течение двух лет участвовать в государственных и муниципальных закупках. Что касается сотрудника бюджетного учреждения, получавшего деньги, он осужден на три года и девять месяцев строгого режима и на три года лишен права заниматься организационно-распорядительной работой в сфере государственного ветеринарного контроля.