Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел в Кировском округе города.
Как сообщают омичи, вчера утром в доме № 2е на улице Звездной произошел пожар. В происшествии едва не пострадал ребенок, однако его спас один из местных жителей.
– Мужчина открыл дверь с помощью лома и спас ребенка, который был заблокирован в доме, – сообщают очевидцы.
В комментариях омич Михаил Самуэлевич отметил, что пожары в доме происходят каждые три года.
·Происшествия

Инцидент произошел в Кировском округе города.
Как сообщают омичи, вчера утром в доме № 2е на улице Звездной произошел пожар. В происшествии едва не пострадал ребенок, однако его спас один из местных жителей.
– Мужчина открыл дверь с помощью лома и спас ребенка, который был заблокирован в доме, – сообщают очевидцы.
В комментариях омич Михаил Самуэлевич отметил, что пожары в доме происходят каждые три года.