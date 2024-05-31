Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В ней будут лечить болезни легких и других органов дыхания.
В Омске появится еще одно частное медицинское учреждение. Как сообщает «СуперОмск», вчера торакальные хирурги Вадим Гершевич и Андрей Суздальцев зарегистрировали «Медицинский центр «Пульмомед».
Отметим, что оба хирурга в профессии около 25 лет. Они работали в том числе в Городской больнице № 1 им. Кабанова.
Торакальная хирургия – это хирургия органов грудной клетки: легких, плевры, пищевода, диафрагмы, вилочковой железы и т. д.
2509
·Экономика/Бизнес

В ней будут лечить болезни легких и других органов дыхания.
В Омске появится еще одно частное медицинское учреждение. Как сообщает «СуперОмск», вчера торакальные хирурги Вадим Гершевич и Андрей Суздальцев зарегистрировали «Медицинский центр «Пульмомед».
Отметим, что оба хирурга в профессии около 25 лет. Они работали в том числе в Городской больнице № 1 им. Кабанова.
Торакальная хирургия – это хирургия органов грудной клетки: легких, плевры, пищевода, диафрагмы, вилочковой железы и т. д.
2509