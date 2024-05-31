Последний день календарной весны ожидается нежарким, так что стоит одеться потеплее.

Последний день календарной весны ожидается нежарким, так что стоит одеться потеплее.

До +13 градусов днем и облачно с прояснениями ожидается в Омске сегодня, 31 мая. По данным телеграм-канала meteo-omsk, будет дуть западный ветер скоростью 2 м/с, атмосферное давление составит 755 мм рт.ст. Вероятность осадков в Омске 9%.

Сервис «Яндекс Погода» сообщает о небольшом дожде в дневное время. По информации «Гисметео», осадков в последний день календарной осени не ожидается.

В целом будет достаточно прохладно, так что омичам стоит одеться потеплее.