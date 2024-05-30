На территории уложат газон, установят шезлонги и скамейки. Воспользоваться такой площадкой омичи смогут абсолютно бесплатно.

На территории уложат газон, установят шезлонги и скамейки. Воспользоваться такой площадкой омичи смогут абсолютно бесплатно.

У озера в парке имени 30-летия ВЛКСМ начали благоустраивать пляжные зоны для загара. На территории уложат газон, установят шезлонги и скамейки. Воспользоваться такой площадкой омичи смогут абсолютно бесплатно.

Также в парке начали обустройство трех площадок для пляжного волейбола. Все работы должны завершиться в текущем году.

На входной группе будет смонтирован рекламный экран стоимостью около 2 млн рублей. Для его установки уже подготовлена специальная конструкция. Срок окупаемости такого оборудования составит около 2 лет.