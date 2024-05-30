Контрактное предложение игроку было сделано в начале мая.

Контрактное предложение игроку было сделано в начале мая.

Омский «Авангард» заключил двусторонний контракт на 2 года с 23-летним нападающим Егором Маниным. Контрактное предложение игроку было сделано в начале мая. Тогда же его получил белорусский защитник Даниил Степанов.

Манин является воспитанником ярославского «Локомотива». В сезоне 2019/2020 нападающий занял 8-е место в списке бомбардиров МХЛ, набрав в 63 матчах за «Локо» 68 (31+37) очков. Тогда он немного уступил омским бомбардирам Егору Чинахову и Арсению Грицюку.

В последнем сезоне он выступал в ВХЛ за команду «Молот». Хоккеист сыграл 53 матча и набрал 37 (21+16) очков при показателе полезности «+21».