Газовый конденсат с нового участка Уренгойского месторождения на Ямале будет поступать на ОНПЗ. Это обеспечит дополнительную загрузку предприятия.

Газовый конденсат с нового участка Уренгойского месторождения на Ямале будет поступать на ОНПЗ. Это обеспечит дополнительную загрузку предприятия.

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что производственные мощности Омского НПЗ будут дополнительно загружены сырьем с Уренгойского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.

– Работа с глубокими залежами позволяет нам получать дополнительные объемы углеводородов. Это природный газ для поставок российским потребителям, – сказал Миллер в ходе церемонии запуска комплекса добычи углеводородов на Уренгойском месторождении. – И это жидкие углеводороды, которые являются ценным сырьем для предприятий нефтепереработки и нефтехимии. В частности, газовый конденсат с нового участка 3А обеспечит дополнительную загрузку Омского нефтеперерабатывающего завода – одного из самых современных в России.

Как сообщалось ранее, в 2022 году в рамках масштабной модернизации Омского НПЗ на предприятии был запущен комплекс глубокой переработки нефти. Теперь завод перерабатывает почти 100 % поступающей нефти – это самый высокий показатель в мире. Вице-премьер РФ Александр Новак, посещавший предприятие в 2023 году, отмечал, что технологические наработки ОНПЗ могут быть масштабированы на всю отрасль.

Также на предприятии был запущен комплекс первичной переработки нефти. Это позволило увеличить объемы выпуска нефтепродуктов и уменьшить общее воздействие на экологию. Новый комплекс входит в план федерального проекта «Чистый воздух».

– Омский НПЗ завершил техническое перевооружение, – заявил гендиректор предприятия Олег Белявский. – За счет внедрения самых современных технологий мы повысили эффективность нефтепереработки. В то же время программа модернизации дала нам возможность существенно улучшить экологические параметры производства.

Благодаря модернизации к 2022 году предприятие сократило воздействие на экологию на 40 %, а к следующему году уменьшит его еще на четверть.