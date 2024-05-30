Не исключено, что эту часть здания придется пристраивать заново. Над проблемой работает подрядчик.
Мэр Омска Сергей Шелест на сегодняшней пресс-конференции рассказал о капитальном ремонте омских школ. Упомянул он и гимназию № 88, которую пришлось снести.
– Школа № 88 еще долго держалась. Состояние здания было плачевным, и хорошо, что никто не пострадал. Пока говорить о каких-то результатах ее капремонта я бы не стал – подрядчик работает, будем надеяться, что он выполнит свои обязательства, – сказал Шелест.
Градоначальник не стал скрывать, что подобные ситуации могут возникнуть и на других объектах. В качестве примера он привел школу № 91 в Амурском поселке. Подрядчик, ведущий ремонт, столкнулся с проблемой: «поехало» правое крыло здания.
– Высока вероятность, что его придется пристраивать заново – все будет зависеть от выводов проектировщиков. В целом процесс достаточно сложный. Мы на примере 75-й и 3-й школ увидели массу нюансов, но это тоже опыт, – признал мэр.
По приведенной Сергеем Шелестом статистике, в Омске работает 151 школа, а капремонта требуют 117 из них. Семь учреждений уже закрыто на ремонт, а с 1 сентября закроются еще столько же.