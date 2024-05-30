Не исключено, что эту часть здания придется пристраивать заново. Над проблемой работает подрядчик.

Не исключено, что эту часть здания придется пристраивать заново. Над проблемой работает подрядчик.

Мэр Омска Сергей Шелест на сегодняшней пресс-конференции рассказал о капитальном ремонте омских школ. Упомянул он и гимназию № 88, которую пришлось снести.

– Школа № 88 еще долго держалась. Состояние здания было плачевным, и хорошо, что никто не пострадал. Пока говорить о каких-то результатах ее капремонта я бы не стал – подрядчик работает, будем надеяться, что он выполнит свои обязательства, – сказал Шелест.

Градоначальник не стал скрывать, что подобные ситуации могут возникнуть и на других объектах. В качестве примера он привел школу № 91 в Амурском поселке. Подрядчик, ведущий ремонт, столкнулся с проблемой: «поехало» правое крыло здания.

– Высока вероятность, что его придется пристраивать заново – все будет зависеть от выводов проектировщиков. В целом процесс достаточно сложный. Мы на примере 75-й и 3-й школ увидели массу нюансов, но это тоже опыт, – признал мэр.

По приведенной Сергеем Шелестом статистике, в Омске работает 151 школа, а капремонта требуют 117 из них. Семь учреждений уже закрыто на ремонт, а с 1 сентября закроются еще столько же.