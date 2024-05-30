Сейчас сразу на нескольких улицах города запланировано строительство новых ливневок. Однако, по словам мэра, это дело затратное.

Сейчас сразу на нескольких улицах города запланировано строительство новых ливневок. Однако, по словам мэра, это дело затратное.

В этом году в Омске планируют отремонтировать 476 дорог, площадь которых составляет более 356 тыс. кв. м. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест на своей сегодняшней пресс-конференции. По словам Шелеста, в приоритете дороги с повышенной транспортной нагрузкой. Аварийно-восстановительный ремонт уже выполнен на общей площади 110 тыс. кв. м.

Кроме того, сейчас в городе ремонтируют 9 дорог по улицам 60 лет Победы, 6-й Шинной, Маяковского, Заозерной, Коммунальной, Волочаевской, Омской, Гусарова и площади Театральной. Завершить работы планируют до 1 августа. Всего на ремонт дорог заложено 715 млн рублей.

Также Шелест рассказал про строительство ливневой канализации в городе.

- Строительство ливневой канализации дело затратное, но я согласен, что избегать этой темы нельзя. Сейчас основной вариант – это строительство ливневок в процессе реконструкции и ремонта дорог, - отметил градоначальник.

В 2022 году новая ливневку построили по улице 9-й Ленинской. В 2022-2023 годах ливневые канализации появились на улицах Крупской и дублере Лукашевича, а также вдоль транспортной развязки по улице 3-й Островской у Ленинградского моста. До конца июля больше километра ливневой канализации построят по первому этапу реконструкции дороги по улице Шаронова, а до конца года систему водоотвода протяженностью 3 907 м оборудуют в процессе реконструкции дороги по бульвару Архитекторов.

Также строительство ливневки протяженностью 4 962 м запланировано на улице 10 лет Октября –Сыропятский тракт. В настоящее время по предложениям администраций округов формируется план обустройства открытой ливневой канализации, в который планируется включить 12 объектов – по улицам Конева, 8-я Чередовая, 15-я Рабочая, Воровского.