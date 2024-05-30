Сейчас сразу на нескольких улицах города запланировано строительство новых ливневок. Однако, по словам мэра, это дело затратное.
В этом году в Омске планируют отремонтировать 476 дорог, площадь которых составляет более 356 тыс. кв. м. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест на своей сегодняшней пресс-конференции. По словам Шелеста, в приоритете дороги с повышенной транспортной нагрузкой. Аварийно-восстановительный ремонт уже выполнен на общей площади 110 тыс. кв. м.
Кроме того, сейчас в городе ремонтируют 9 дорог по улицам 60 лет Победы, 6-й Шинной, Маяковского, Заозерной, Коммунальной, Волочаевской, Омской, Гусарова и площади Театральной. Завершить работы планируют до 1 августа. Всего на ремонт дорог заложено 715 млн рублей.
Также Шелест рассказал про строительство ливневой канализации в городе.
- Строительство ливневой канализации дело затратное, но я согласен, что избегать этой темы нельзя. Сейчас основной вариант – это строительство ливневок в процессе реконструкции и ремонта дорог, - отметил градоначальник.
В 2022 году новая ливневку построили по улице 9-й Ленинской. В 2022-2023 годах ливневые канализации появились на улицах Крупской и дублере Лукашевича, а также вдоль транспортной развязки по улице 3-й Островской у Ленинградского моста. До конца июля больше километра ливневой канализации построят по первому этапу реконструкции дороги по улице Шаронова, а до конца года систему водоотвода протяженностью 3 907 м оборудуют в процессе реконструкции дороги по бульвару Архитекторов.
Также строительство ливневки протяженностью 4 962 м запланировано на улице 10 лет Октября –Сыропятский тракт. В настоящее время по предложениям администраций округов формируется план обустройства открытой ливневой канализации, в который планируется включить 12 объектов – по улицам Конева, 8-я Чередовая, 15-я Рабочая, Воровского.