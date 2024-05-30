Омск-Информ
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·Авто

Горожане оставили автомобили там, где планируется укладывать новый асфальт.

Сегодня с 21:00 в Омске начнется ремонт улицы Куйбышева на участке от Омской до 10 лет Октября. Работы продлятся до 06:00 завтрашнего утра.
За ночь дорожники планируют положить асфальт по всей ширине проезжей части. В связи с этим омичей просят убрать припаркованные у дороги автомобили.
Минувшей ночью аналогичные работы завершились на участке улицы 10 лет Октября от Окружной дороги до «Бауцентра». Специалисты УДХБ уложили 4700 кв. м асфальта.
1022
·Авто

Горожане оставили автомобили там, где планируется укладывать новый асфальт.

Сегодня с 21:00 в Омске начнется ремонт улицы Куйбышева на участке от Омской до 10 лет Октября. Работы продлятся до 06:00 завтрашнего утра.
За ночь дорожники планируют положить асфальт по всей ширине проезжей части. В связи с этим омичей просят убрать припаркованные у дороги автомобили.
Минувшей ночью аналогичные работы завершились на участке улицы 10 лет Октября от Окружной дороги до «Бауцентра». Специалисты УДХБ уложили 4700 кв. м асфальта.
1022