Бюджет города составляет 41 млрд, тогда как требуется около 70 млрд в год.

Бюджет города составляет 41 млрд, тогда как требуется около 70 млрд в год.

Бюджету Омска не хватает 30 млрд рублей в год. Как рассказал сегодня на пресс-конференции мэр Сергей Шелест, для нормального функционирования требуется 70 млрд рублей, а бюджет достигает только 41 млрд. Омск занимает одно из первых мест по сбору налогов и одно из последних мест – по бюджетной обеспеченности.

– Так выстроено наше федеральное законодательство, что все поступления с наших промышленных предприятий идут в вышестоящие бюджеты. С территории области собирается чуть больше 300 млрд рублей налогов, 94 % – с города, но бюджет города получает только 12 млрд рублей, – рассказал мэр.

Из-за нехватки бюджета накапливаются хронические проблемы, такие как переселение людей из аварийного жилья, необходимость ремонта ливневой канализации и др. Только на исполнение судебных решений требуется более 14 млрд рублей.

Основная задача, по словам мэра, добиться справедливого распределения средств, чтобы на каждого омича приходилось хотя бы 46 тыс. рублей, а не 36 тысяч, как сейчас. Для этого нужны изменения в федеральном законодательстве.