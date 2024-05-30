Вопрос о создании подобной организации рассматривают власти.

Вопрос о создании подобной организации рассматривают власти.

Мэр Сергей Шелест рассказал о ситуации с поставщиками продуктов для омских школ. В начале года сразу несколько компаний уклонились от обязательств по контракту, в результате чего школьники временно остались без питания. Градоначальник отметил, что с такими поставщиками сразу же разрывают контракт.

– Каждый случай, который связан с питанием в детских учреждениях, всегда разбирается. Есть ряд поставщиков, которые выиграли конкурсы, но в итоге не обеспечили школы продуктами. В таких случаях мы заводим на объекты более добросовестных подрядчиков. Есть много положительных примеров: люди вкладывают средства и в оборудование, и в качество питания. В любом случае контроль необходим постоянно, я сам езжу по школам и спрашиваю детей, пока не было отрицательных отзывов, – заявил мэр.

Также Шелест рассказал, что вместе с губернатором Виталием Хоценко он обсуждал возможность создания муниципального предприятия, которое бы обеспечивало качественным питанием школьников. Создание такого предприятия находится в проработке.