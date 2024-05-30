Уроженец Перми находился в федеральном розыске. В Омске он со своими подельниками оказывал фиктивные юридические услуги.

Уроженец Перми находился в федеральном розыске. В Омске он со своими подельниками оказывал фиктивные юридические услуги.

Сотрудники МВД Санкт-Петербурга задержали молодого мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Как оказалось, около пяти лет назад он организовал в Омске фирму, оказывающую фиктивные юридические услуги.

– Разыскиваемый с августа по ноябрь 2019 года, действуя в составе группы лиц, находясь в помещении офиса, расположенного в доме 49 по улице Фрунзе в городе Омске, под предлогом оказания юридических услуг похитил свыше 230 000 рублей у клиентов и скрылся, – сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

25-летнего уроженца Перми доставили в отдел полиции, затем его передадут инициатору розыска.

Три года назад сообщалось, что в Омске накрыли фирму, обманывавшую омичей под видом бесплатных юридических консультаций. Не исключено, что задержанный может быть фигурантом этого дела.