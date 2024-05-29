Инициатору отзыва придется предоставить обоснование этого решения.

Инициатору отзыва придется предоставить обоснование этого решения.

Депутаты Законодательного Собрания Омской области внесли изменения в регламент и теперь могут досрочно отзывать сенатора, которого выбрали. Для этого потребуется внести представление в Совет Федерации. Исключение — случаи, когда сенатор не успел проработать год, или если до конца его срока осталось менее трех месяцев.

— При этом инициатор указанного вопроса должен представить в Законодательное собрание в письменной форме мотивированное обоснование необходимости внесения представления об отзыве сенатора, — говорится в документе

Если Совет Федерации не примет отзыв омского сенатора, то Заксобрание может внести этот вопрос повторно через полгода. В случае досрочного прекращения полномочий сенатора, преемника нужно выбрать в течение месяц.

Напомним, с сентября 2021 года представителем областного парламента в Совфеде является Дмитрий Перминов. Его полномочия истекают в сентябре 2026 года.