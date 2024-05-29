Омск-Информ
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·Политика

Вскоре в ведомстве может стать на 11 должностей меньше.
Мэрия опубликовала проект постановления «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Омска». В тексте документа говорится, что в департаменте общественной безопасности мэрии сократят должности, не относящиеся к муниципальной службе.
Сократить планируется заместителя начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, начальника отдела гражданской защиты. Также в департаменте решили отменить должности двух главных специалистов, специалиста 1-й категории и семи ведущих инженеров отдела гражданской защиты.
Отметим, что в середине мая в структуру мэрии уже вносили изменения: ввели пост еще одного вице-мэра для директора департамента имущественных отношений Евгения Романина.
·Политика

Вскоре в ведомстве может стать на 11 должностей меньше.
Мэрия опубликовала проект постановления «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Омска». В тексте документа говорится, что в департаменте общественной безопасности мэрии сократят должности, не относящиеся к муниципальной службе.
Сократить планируется заместителя начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, начальника отдела гражданской защиты. Также в департаменте решили отменить должности двух главных специалистов, специалиста 1-й категории и семи ведущих инженеров отдела гражданской защиты.
Отметим, что в середине мая в структуру мэрии уже вносили изменения: ввели пост еще одного вице-мэра для директора департамента имущественных отношений Евгения Романина.