Вскоре в ведомстве может стать на 11 должностей меньше.

Вскоре в ведомстве может стать на 11 должностей меньше.

Мэрия опубликовала проект постановления «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Омска». В тексте документа говорится, что в департаменте общественной безопасности мэрии сократят должности, не относящиеся к муниципальной службе.

Сократить планируется заместителя начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, начальника отдела гражданской защиты. Также в департаменте решили отменить должности двух главных специалистов, специалиста 1-й категории и семи ведущих инженеров отдела гражданской защиты.

Отметим, что в середине мая в структуру мэрии уже вносили изменения: ввели пост еще одного вице-мэра для директора департамента имущественных отношений Евгения Романина.