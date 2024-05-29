Омск-Информ
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·Общество

Препараты предназначены для вакцинации животных и могут появиться в любом регионе.
Французская компания «Берингер Ингельхайм» сообщила в Россельхознадзор о том, что в продаже находятся фальсифицированные ветеринарные препараты. Они могли попасть в том числе в ветаптеки Омска.
Данные о поддельных препаратах:
  • «Рабизин», вакцина для профилактики бешенства у животных, серия F8739, срок годности до 22.09.2025;
  • «Эурикан» DHPPi2-L», вакцина против чумы, аденовирозов, парвовироза, парагриппа-2, лептоспироза и бешенства собак, серия F28431, сроком годности до 09.11.2024;
  • «Фронтлайн НексгарД», афоксоланер, серия Е33068, срок годности до 31.03.2025.
Омичей просят сообщать в Россельхознадзор, если они встретят эти препараты в продаже. Тел.: (3812) 44-31-47,  45-13-27, 51-71-74, e-mail: pkvp.omsk@mail.ru.
·Общество

Препараты предназначены для вакцинации животных и могут появиться в любом регионе.
Французская компания «Берингер Ингельхайм» сообщила в Россельхознадзор о том, что в продаже находятся фальсифицированные ветеринарные препараты. Они могли попасть в том числе в ветаптеки Омска.
Данные о поддельных препаратах:
  • «Рабизин», вакцина для профилактики бешенства у животных, серия F8739, срок годности до 22.09.2025;
  • «Эурикан» DHPPi2-L», вакцина против чумы, аденовирозов, парвовироза, парагриппа-2, лептоспироза и бешенства собак, серия F28431, сроком годности до 09.11.2024;
  • «Фронтлайн НексгарД», афоксоланер, серия Е33068, срок годности до 31.03.2025.
Омичей просят сообщать в Россельхознадзор, если они встретят эти препараты в продаже. Тел.: (3812) 44-31-47,  45-13-27, 51-71-74, e-mail: pkvp.omsk@mail.ru.