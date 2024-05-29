Омск-Информ
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·Происшествия

Омичи выложили в соцсети видеообращение, в котором рассказали о своих проблемах.
На улице Менжинского в Кировском округе Омска несколько домов затопило сточными водами. Видеообращение жителей многоэтажек № 1б, 1а и 2а появилось в соцсетях.
– В подъездах и подвалах этих домов бьют фекальные фонтаны. То есть в прямом смысле бегут фекалии прямо в подъезды, здесь стоит адская вонь. Почему так происходит – внятного ответа никто так и не дал, – рассказывают омичи.
Канализационные колодцы возле многоэтажек оказались переполнены, и вода в них поднялась выше трубы. Проблемы с канализацией в некоторых домах начались с апреля, а в других – с прошлого воскресенья. 

Местные жители просят помочь решить проблему.
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·Происшествия

Омичи выложили в соцсети видеообращение, в котором рассказали о своих проблемах.
На улице Менжинского в Кировском округе Омска несколько домов затопило сточными водами. Видеообращение жителей многоэтажек № 1б, 1а и 2а появилось в соцсетях.
– В подъездах и подвалах этих домов бьют фекальные фонтаны. То есть в прямом смысле бегут фекалии прямо в подъезды, здесь стоит адская вонь. Почему так происходит – внятного ответа никто так и не дал, – рассказывают омичи.
Канализационные колодцы возле многоэтажек оказались переполнены, и вода в них поднялась выше трубы. Проблемы с канализацией в некоторых домах начались с апреля, а в других – с прошлого воскресенья. 

Местные жители просят помочь решить проблему.
1060