Оказавшись в соседнем городе, четверо подельников пустились во все тяжкие: грабили, воровали и ни в чем себе не отказывали.

Оказавшись в соседнем городе, четверо подельников пустились во все тяжкие: грабили, воровали и ни в чем себе не отказывали.

Сразу четверо посетителей кафе на проспекте Комарова в Омске лишились смартфонов и денег. Двоих ограбили после посещения заведения, еще у двоих украли телефоны и банковские карты прямо в кафе. Общий ущерб превысил 220 тыс. рублей.

Как удалось выяснить омским полицейским, преступления – дело рук четверки гастролеров из Новосибирска. Возраст грабителей от 17 до 31 года.

– Предварительно установлено: 31-летний ранее не судимый гражданин предложил троим знакомым поехать на автомобиле в Омск. Так, фигуранты заехали в круглосуточное кафе, расположенное на проспекте Комарова. Здесь они обратили внимание на омича в сильном алкогольном опьянении. Когда последний сел в такси и поехал домой, четверо новосибирцев проследовали на своем автомобиле за ним и у подъезда дома, распылив перцовый баллончик, совершили грабеж. Затем нападавшие вернулись в развлекательное заведение, а через несколько часов схожим способом двое фигурантов лишили имущества женщину, – рассказали в УМВД России по Омской области.

После совершения второго грабежа двое преступников остались в кафе и, улучив момент, украли смартфоны и банковские карты у двоих гостей заведения.

Завершив дерзкую вылазку, гастролеры заторопились домой. По пути они остановились у банкомата и обналичили деньги с одной из карт. В Новосибирске криминальный квартет задержали омские полицейские совместно с новосибирскими коллегами.

На преступников завели пять уголовных дел за кражи и грабежи. Материалы объединили в одно производство и передали Следственному комитету РФ по Омской области.