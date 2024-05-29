Омск-Информ
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·Отдых и туризм

К авиакомпаниям, уже выполняющим рейсы на курорт, добавятся еще три. Число рейсов достигнет 24 в неделю.

Количество авиарейсов из Омска в Сочи увеличится в июне, сообщили в Омском аэропорту. Сейчас на популярный российский курорт летают самолеты компаний «Икар», «Северный ветер», NordStar и Smartavia. С начала лета к ним присоединятся «Якутия», «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот».

– В общей сложности омичей на самый популярный российский курорт будут доставлять семь авиакомпаний, а количество рейсов достигнет 24 в неделю, – отметили в пресс-службе Омского аэропорта.

Расписание авиамаршрута Омск – Сочи будет выглядеть так:

  • «Якутия»: по средам в 12:40;
  • «ИКАР»: по понедельникам и субботам в 9:05, по средам в 8:50;
  • «Северный ветер»: по вторникам в 9:05, по пятницам и воскресеньям в 9:00;
  • Smartavia: по понедельникам в 5:25, по субботам в 9:15;
  • NordStar: по четвергам в 16:35;
  • «Уральские авиалинии»: по понедельникам, средам и субботам в 4:30, с 25 июня – ежедневно;
  • «Аэрофлот»: ежедневно в 7:20.

В расписании возможны изменения, график вылетов можно уточнить на сайте Омского аэропорта.

·Отдых и туризм

К авиакомпаниям, уже выполняющим рейсы на курорт, добавятся еще три. Число рейсов достигнет 24 в неделю.

Количество авиарейсов из Омска в Сочи увеличится в июне, сообщили в Омском аэропорту. Сейчас на популярный российский курорт летают самолеты компаний «Икар», «Северный ветер», NordStar и Smartavia. С начала лета к ним присоединятся «Якутия», «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот».

– В общей сложности омичей на самый популярный российский курорт будут доставлять семь авиакомпаний, а количество рейсов достигнет 24 в неделю, – отметили в пресс-службе Омского аэропорта.

Расписание авиамаршрута Омск – Сочи будет выглядеть так:

  • «Якутия»: по средам в 12:40;
  • «ИКАР»: по понедельникам и субботам в 9:05, по средам в 8:50;
  • «Северный ветер»: по вторникам в 9:05, по пятницам и воскресеньям в 9:00;
  • Smartavia: по понедельникам в 5:25, по субботам в 9:15;
  • NordStar: по четвергам в 16:35;
  • «Уральские авиалинии»: по понедельникам, средам и субботам в 4:30, с 25 июня – ежедневно;
  • «Аэрофлот»: ежедневно в 7:20.

В расписании возможны изменения, график вылетов можно уточнить на сайте Омского аэропорта.