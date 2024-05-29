К авиакомпаниям, уже выполняющим рейсы на курорт, добавятся еще три. Число рейсов достигнет 24 в неделю.
Количество авиарейсов из Омска в Сочи увеличится в июне, сообщили в Омском аэропорту. Сейчас на популярный российский курорт летают самолеты компаний «Икар», «Северный ветер», NordStar и Smartavia. С начала лета к ним присоединятся «Якутия», «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот».
– В общей сложности омичей на самый популярный российский курорт будут доставлять семь авиакомпаний, а количество рейсов достигнет 24 в неделю, – отметили в пресс-службе Омского аэропорта.
Расписание авиамаршрута Омск – Сочи будет выглядеть так:
- «Якутия»: по средам в 12:40;
- «ИКАР»: по понедельникам и субботам в 9:05, по средам в 8:50;
- «Северный ветер»: по вторникам в 9:05, по пятницам и воскресеньям в 9:00;
- Smartavia: по понедельникам в 5:25, по субботам в 9:15;
- NordStar: по четвергам в 16:35;
- «Уральские авиалинии»: по понедельникам, средам и субботам в 4:30, с 25 июня – ежедневно;
- «Аэрофлот»: ежедневно в 7:20.
В расписании возможны изменения, график вылетов можно уточнить на сайте Омского аэропорта.