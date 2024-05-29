Технологически невозможно провести продукции больше, чем изначальное сырье. Но омские компании смогли.

Технологически невозможно провести продукции больше, чем изначальное сырье. Но омские компании смогли.

Управление Россельхознадзора по Омской области выявило нарушения в работе двух молокоперерабатывающих предприятий. Количество изготовленной ими пищевой продукции оказалось больше, чем изначальный объем сырья, из которого она производилась. Это вызвало вопросы.

Торговый дом «Гермес» из Кормиловского района произвел более 35 тонн молочной продукции – сметаны, творога, сливочного масла. При этом у организации имелось лишь 32 тонны сырого молока. То есть вышел перевес на 3,44 тонны. Хотя при изготовлении молокоемких продуктов технологически невозможно использовать меньше сырья, чем произведено продукции.

Похожий случай произошел и с омской компанией «Мир молока». Здесь из 9,3 тонны сырого молока произвели 10,7 тонны пастеризованного молока, что тоже невозможно.

– Выработанная продукция может быть изготовлена из сырья неизвестного происхождения, что свидетельствует о ее потенциальной опасности в ветеринарно-санитарном отношении, – сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Обе организации получили предупреждения о том, что ветеринарное законодательство нарушать недопустимо.