Инцидент произошел на улице Перелета. По словам омички, на нее выбежала стая собак. Убежать от них не вышло.

Инцидент произошел на улице Перелета. По словам омички, на нее выбежала стая собак. Убежать от них не вышло.

В Омске снова произошло нападение бездомных собак на людей. На этот раз инцидент случился на Левом берегу, у дома № 3/1 на улице Перелета. О случившемся стало известно из социальных сетей.

– Укусила собака. Стая из 4 собак выбежала навстречу, когда попыталась свернуть в другую сторону, одна из них укусила сзади, – рассказала автор поста.

На инцидент отреагировали в мэрии города. Чиновники заявили, что уже сегодня, 29 мая, на территорию будет направлена бригада по отлову животных.