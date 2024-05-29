Омск-Информ
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·Общество

Средства из резервного фонда областного правительства получат Знаменский, Тарский и Тевризский районы.

Правительство Омской области постановило выделить из резервного фонда дополнительные финансовые средства трем северным районам – Знаменскому, Тарскому и Тевризскому. Мера вызвана тем, что в этих районах необходимо развертывать пункты временного размещения и в целом оказывать помощь эвакуированным из затопленных местностей людям.

– Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 12 000 000 руб., – говорится в постановлении, подписанном губернатором Виталием Хоценко.

Средства будут разделены между районами поровну – каждому достанется по 4 млн рублей.

·Общество

Средства из резервного фонда областного правительства получат Знаменский, Тарский и Тевризский районы.

Правительство Омской области постановило выделить из резервного фонда дополнительные финансовые средства трем северным районам – Знаменскому, Тарскому и Тевризскому. Мера вызвана тем, что в этих районах необходимо развертывать пункты временного размещения и в целом оказывать помощь эвакуированным из затопленных местностей людям.

– Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 12 000 000 руб., – говорится в постановлении, подписанном губернатором Виталием Хоценко.

Средства будут разделены между районами поровну – каждому достанется по 4 млн рублей.