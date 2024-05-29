Только после успешно пройденной экспертизы подрядчики смогут укладывать верхний слой асфальта.

Только после успешно пройденной экспертизы подрядчики смогут укладывать верхний слой асфальта.

В Омске продолжают ремонтировать дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За качеством проведения ремонта следят сотрудники строительного контроля и УДХБ. Они отбирают образцы укладываемого асфальта и исследуют его в лабораториях. Сегодня такой отбор прошел на улице 60 лет Победы, где ремонтом занимается подрядчик ООО «СтройТраст».

– Отбор будет проведен в трех точках, чтобы получить полную картину о качестве асфальта на всем протяжении улицы. В случае выявлений нарушений подрядчики должны будут повторно провести укладку асфальта. Если приемка выравнивающего слоя состоится, то в следующий раз отбор кернов пройдет уже после укладки верхнего слоя асфальта, – рассказал ведущий инженер УДХБ Аслан Дюсембаев.

Асфальт будут исследовать в лаборатории СибАДИ. В случае успешно проведенной экспертизы подрядчик сможет приступать к укладке верхнего слоя асфальта.

– Предварительно мы самостоятельно провели отборы образцов и протестировали их в собственной лаборатории для проверки качества выполненных работ. Сегодня совместно с представителями заказчиков и строительного контроля передаем образцы в независимую лабораторию. По проекту и нормативам на данном объекте толщина выравнивающего слоя должна быть 6 сантиметров. Мы в эти нормативы укладываемся, – отметила директор испытательного центра ООО «СтройТраст» Марина Чувашенко.

В этом году ремонт в рамках нацпроекта пройдет на 9 объектах.