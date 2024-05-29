Четырехэтажное здание со стеклянным фасадом и винтовыми лестницами появилось на улице Красный Путь недалеко от Дворца творчества.

Четырехэтажное здание со стеклянным фасадом и винтовыми лестницами появилось на улице Красный Путь недалеко от Дворца творчества.

Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии направил иск в Арбитражный суд Омской области по поводу незаконного строительства здания на берегу Иртыша. На улице Красный Путь, неподалеку от Дворца творчества, возводят 4-этажное здание со стеклянным фасадом и винтовыми лестницами.

В ноябре прошлого года в ходе проверки омского Госстройнадзора выяснилось, что необычное здание строится без разрешения, сообщает портал «Город55». В связи с этим департамент архитектуры требует признать здание самовольной постройкой и обязать ответчиков – предпринимателя Юрия Пичугина, омскую фирму «Берег» и компанию «Риск аудит» из ХМАО – в течение шести месяцев получить в установленном законом порядке разрешительную документацию.

Отметим, что спорный объект возводится на участках, предназначенных под блокированную жилую застройку.