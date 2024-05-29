Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Большого кроншнепа встретили в заказнике Называевского района.

В Называевском районе засняли редкую птицу – большого кроншнепа, занесенного в Красную книгу Омской области. Как сообщили в областном Управлении по охране животного мира, птицу обнаружили в заказнике «Приграничный». Счастливым очевидцем оказался один из инспекторов управления.

– Мой дедушка для моей бабушки, добывая кроншнепа, оставлял клюв, его она использовала для штопки вещей, такой он плотный, – рассказал сотрудник учреждения.

Наряду с большим кроншнепом в Красную книгу Омской области включены тонкоклювый и средний кроншнепы. В южных районах области ученые наблюдали черных аистов, а они занесены не только в Красную книгу региона, но и страны.

·Общество

Большого кроншнепа встретили в заказнике Называевского района.

В Называевском районе засняли редкую птицу – большого кроншнепа, занесенного в Красную книгу Омской области. Как сообщили в областном Управлении по охране животного мира, птицу обнаружили в заказнике «Приграничный». Счастливым очевидцем оказался один из инспекторов управления.

– Мой дедушка для моей бабушки, добывая кроншнепа, оставлял клюв, его она использовала для штопки вещей, такой он плотный, – рассказал сотрудник учреждения.

Наряду с большим кроншнепом в Красную книгу Омской области включены тонкоклювый и средний кроншнепы. В южных районах области ученые наблюдали черных аистов, а они занесены не только в Красную книгу региона, но и страны.